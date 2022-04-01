МАГАТЕ повідомили, що Чорнобильська АЕС – під контролем України

Україна повідомила МАГАТЕ, що Чорнобильська атомна електростанція знову під її контролем. Російські війська, які контролювали станцію з 24 лютого, повністю вийшли.

Після повернення контролю за атомною електростанцією до українців про це одразу сповістили Міжнародну агенцію з атомної енергії.

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МАГАТЕ повідомили, що Україна контролює ЧАЕС

Україна повідомила МАГАТЕ, що російські війська, які контролювали Чорнобильську АЕС з 24 лютого, у письмовій формі передали контроль над АЕС українському персоналу,

– йдеться у повідомленні.

Самі ж окупантами кількома колонами вирушили на територію Білорусі.

Росіяни вийшли з території ЧАЕС: що відомо

Російські загарбники залишили ЧАЕС ввечері 31 березня. Виходячи, російські окупанти пограбували приміщення, викрали техніку та інші цінні речі, забрали з собою в полон українських військових, які охороняли станцію.

Зауважимо, що одразу після захоплення станції окупанти почали будувати в зоні відчуження фортифікаційні споруди, тому отримали опромінення.

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