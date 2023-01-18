МАГАТЕ завершило розміщення місій на українських АЕС
Джерело:Денис Шмигаль
Міжнародне агентство з атомної енергії закінчує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях. Про це доповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Шмигаль повідомив, що сьогодні МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях: Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській.
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Місії з допомоги й технічної підтримки
Він зазначив, що найближчими днями має запрацювати місія на Хмельницькій АЕС. Та повідомив, що скоординував з Гроссі дії для гарантування безпеки на всіх ядерних об’єктах України.
Сьогодні я почув від пана Гроссі запевнення, що МАГАТЕ ніколи не визнає власності Росії над українською станцією,
– наголосив Шмигаль.
Місії з допомоги й технічної підтримки забезпечуватимуть технологічну безпеку на станціях, зокрема на Запорізькій АЕС, стверджує Шмигаль.
"Продовжуємо надалі працювати над повним виведенням російських військ та персоналу "росатома" з території Запорізької АЕС та поверненням станції під контроль України", – додав прем'єр.
Зустріч Шмигаля з Гроссі: дивіться фото
Головні заяви голови МАГАТЕ
- Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що рішення про позбавлення Росії статусу країни-члена МАГАТЕ не залежить від його волі.
- "У багатьох органах, які також як МАГАТЕ складаються з багатьох учасників або членів, політичні рішення ухвалюються під час обговорення, оцінки та ухвалення всіх країн-членів", - заявив Гроссі.
- У створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС зроблено ще кілька позитивних кроків, тепер обговорення цього питання відбудеться в наступні дні у Києві, заявив Гроссі.
- "Ми зробили ще кілька кроків, щоб дійти хороших новин і висновків. Ми мусимо захищати ці об'єкти ядерні, ми мусимо убезпечити себе від будь-яких нещасних випадків з цими об'єктами", – сказав голова МАГАТЕ Він додав, що наприкінці війни цей об'єкт мусить бути в операційному стані з тим, щоб його запустити у роботу