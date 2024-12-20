Теракт на ярмарку у Магдебургу: що відомо про чоловіка, який в'їхав у натовп

У німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку. Зловмисника вже затримали правоохоронці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

До теми У Магдебургу автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку: є багато загиблих та поранених

Що відомо про нападника

У Магдебургу чоловік в'їхав у людей на різдвяному ярмарку. Зловмисника вже затримали. Його ім'я не розкривається, однак, за інформацією ЗМІ, мовиться про 50-річного чоловіка з Саудівської Аравії.

У мережі також поширюють кадри із затриманим. Втім, офіційного підтвердження, що на світлині саме той чоловік, який в'їхав у натовп, немає.



Чоловік, який, ймовірно, скоїв теракт / Фото з соцмереж

За попередньою інформацією, чоловік орендував автомобіль безпосередньо перед терактом. Він відразу поїхав на ярмарку та в'їхав у натовп.

Крім того, на передньому сидінні біля чоловіка лежав багаж. Слідчі не відкидають варіанту, що всередині може бути вибуховий пристрій. Також перевіряється теорія про те, чи діяв водій сам, чи мав спільників.

Наразі німецькі ЗМІ повідомляють про різну кількість жертв. Офіційно стверджується про 1 загиблого, однак Bild пише про 11 жертв. Кількість постраждалих також невідома – від 60 до 80 осіб.

Поліція вже кваліфікує інцидент на ярмарку у Магдебургу як теракт. Мотиви зловмисника залишаються невідомими.