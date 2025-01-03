Як ГУР знищила ворожі гелікоптери в Чорному морі: подробиці операції та наслідки для росіян

Напередодні Нового року ГУР вразили увесь світ, адже їм вдалося знищити російські гелікоптери за допомогою морських дронів. Це стало можливим завдяки постійному покращенню українського озброєння.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на представника Головного управління розвідки Євгена Єріна в етері телемарафону. Він також відзначив, що у Росії немає ефективної протидії українським морським дронам.

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Як вдалося збити російські гелікоптери в Чорному морі

Єрін розповів, що до подібної атаки у ГУР готувалися вже давно.

Проводилися різні заходи щодо вдосконалення нашого озброєння і можливостей його використання. Наразі ця кропітка робота дала свій перший результат,

– зазначив представник ГУР.

Він також відзначив той факт, що Україна – перша в світі країна, яка змогла уразити повітряну ціль з морського надводного дрона

Єрін зауважив, що такі операції позитивно впливають на розстановку сил у Чорному морі. Він додав, що завдяки зусиллям Сил оборони та, зокрема підрозділам ГУР, вдалося відтіснити російський Чорноморський флот.

Представник ГУР вирішив не вдаватися в подробиці щодо реакції росіян на збиття гелікоптерів у Чорному морі з надводних дронів, але відмітив, що вони "збентежені".

"Зробили неможливе. Вони змусили російський Чорноморський флот, який вважався великою потугою в Чорному морі, відійти на дальні рубежі і практично не проявляти свою активність", – наголосили в ГУР.

Чи адаптовуються росіяни до атак надводних дронів

Єрін відзначив, що росіяни продовжують навчатися та готуються до нових атак морських дронів. Втім, наразі їх засоби протидії – засоби захисту.

Вони в першу чергу захищають від уже тих атак, які здійснюють морськими дронами. Якоїсь ефективної протидії або альтернативи для ураження наших морських дронів у них поки немає,

– наголосив він.

Представник ГУР додав, що вартість збитого гелікоптера у Чорному морі оцінюється у мільйони доларів.