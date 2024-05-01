Злякалися невідомо чого: у Махачкалі вночі лунав сигнал тривоги

Уночі 1 травня у столиці Дагестану Махачкалі лунав сигнал повітряної тривоги. Сирени неабияк налякали місцевих жителів.

Про те, що вночі у Махачкалі лунала повітряна тривога, повідомляють російські телеграм-канали. Що стало причиною того, що в місті увімкнули сирени, – невідомо, передає 24 Канал.

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У Махачкалі лунали сирени

Уночі 1 травня в столиці Дагестану Махачкалі лунали сирени, які сповіщають про небезпеку. Повітряну тривогу в місті не оголошували, одна чомусь увімкнули сирени.

Сирени лунали в Махачкалі: дивіться відео

Чому лунав сигнал повітряної тривоги – невідомо, однак вони неабияк налякали місцевих жителів. У дагестанських телеграм-каналах активно обговорюють нічний звук тривоги й росіяни діляться власними версіями.

У Дагестані увімкнули сирену: дивіться відео

Як пишуть у мережі, сирени нібито лунали з будівлі Пенсійного фонду. Втім, хто їх увімкнув і навіщо – невідомо.

Можливо, у Махачкалі злякалися дронів, які атакували Росію. Зокрема, про потужні вибухи повідомляли у Рязанській області.

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