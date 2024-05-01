Злякалися невідомо чого: у Махачкалі вночі лунав сигнал тривоги
Уночі 1 травня у столиці Дагестану Махачкалі лунав сигнал повітряної тривоги. Сирени неабияк налякали місцевих жителів.
Про те, що вночі у Махачкалі лунала повітряна тривога, повідомляють російські телеграм-канали. Що стало причиною того, що в місті увімкнули сирени, – невідомо, передає 24 Канал.
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У Махачкалі лунали сирени
Уночі 1 травня в столиці Дагестану Махачкалі лунали сирени, які сповіщають про небезпеку. Повітряну тривогу в місті не оголошували, одна чомусь увімкнули сирени.
Сирени лунали в Махачкалі: дивіться відео
Чому лунав сигнал повітряної тривоги – невідомо, однак вони неабияк налякали місцевих жителів. У дагестанських телеграм-каналах активно обговорюють нічний звук тривоги й росіяни діляться власними версіями.
У Дагестані увімкнули сирену: дивіться відео
Як пишуть у мережі, сирени нібито лунали з будівлі Пенсійного фонду. Втім, хто їх увімкнув і навіщо – невідомо.
Можливо, у Махачкалі злякалися дронів, які атакували Росію. Зокрема, про потужні вибухи повідомляли у Рязанській області.
Дрони атакували Рязанський НПЗ
- Ніч проти 1 травня була доволі тривожною для окупантів. Так, близько о 03:00 в Рязані пролунало щонайменше 2 потужних вибухи на нафтопереробному заводі. Після цього там спалахнула масштабна пожежа.
- Варто зауважити, що Рязанський НПЗ має чималі потужності. Він виробляє 17,1 мільйона тонн нафти на рік і є одним з основних постачальників моторного палива для російських регіонів.
- Цікаво, що нещодавно партизани руху "Атеш" повідомляли, що в Рязані не залишилося систем ППО. За інформацією партизанів, усі установки перекинули на тимчасово окупований Крим.
- Рязанський НПЗ вже опинявся під атакою дронів. Зокрема 13 березня безпілотники атакували Рязанський НПЗ. Внаслідок пошкоджень завод припинив роботу 2 основних переробних установок.
- Уночі 1 травня дрони також фіксували у Воронезькій, Бєлгородській та Курській областях. Як заявили у міноборони країни-агресора, у ніч проти 1 травня окупанти нібито "приземлили" 6 БпЛА.