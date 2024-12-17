Росіяни хочуть "зрізати" Времівський виступ: у Deep State заявили про загрозу для Сил оборони

Складна ситуація спостерігається на Времівському напрямку. Окупанти продовжують "зрізати" Времівський виступ, аби оточити позиції українських захисників. Це створює загрозу для Сил оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Аналітики також показали відео однієї з позицій окупантів і повідомили, зокрема, про критичну загрозу для Макарівки.

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Що відбувається на цій ділянці фронту

Аналітики повідомляють, що найскладніша ситуація в районі Великої Новосілки зараз на відтинку Макарівка – Благодатне – Сторожове. Після захоплення Благодатного противник постійно стягує піхоту в село малими групами, а також продовжує штурмові дії між Сторожовим і Макарівкою.

Як пояснюють у Deep State, відповідні заходи противник здійснює, аби відрізати останній населений пункт, який наразі ворогу ніяк не вдається захопити. Окремо прослідковуються спроби заходити в саме Сторожове, щоб там також зайняти позиції й закріпитися.

Всі рухи направлені на огортання Великої Новосілки, перекриття логістики й з часом окупації селища. Декілька днів назад був здійснений накат на Новий Комар, про який ми писали й частково він був успішний, адже кацапи змогли засісти в селі,

– йдеться у повідомленні.

Втім, згідно з оприлюдненою інформацією, наразі найбільш критична ситуація розгортається навколо Макарівки, що може мати неприємні наслідки для українських сил: "Її просто продовжують посилювати замість того, щоб вирішувати й виставити значно важливіші пріоритети. Останнє оновлення чітко описує всю обстановку".

Аналітики показали позицію росіян між Сторожовим та Макарівкою. За їхніми словами, вона там не одна, є й інші.

Біля Макарівки спостерігається критична ситуація: дивіться відео

Нагадаємо, раніше у Deep State повідомляли, що російські загарбники окупували Ганнівку. Окрім того, просунулися біля Кругленького, Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, а також у Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському.