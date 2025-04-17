Макаров уже надав перші покази, – Клименко про хід розслідування щодо нападу на журналіста

Поліція продовжує розслідування нападу на журналіста Юрія Макарова у Києві. Він вже дав перші покази поліцейським.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

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Поліція розслідує напад на Макарова

Ввечері 16 квітня у Солом'янському районі Києва на журналіста Юрія Макарова скоїли замах. Біля одного з житлових комплексів Солом'янського району зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого. Нападник втік із місця події.

Жертвою нападу виявився Юрій Макаров – журналіст та креативний продюсер Суспільне Мовлення. За даними колег, Макаров у важкому стані, проте загрози його життю немає.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прозвітував про хід розслідування.

Тривають слідчі дії, призначені експертизи, встановлюємо особу нападника та ймовірні мотиви скоєного. Макаров вже дав покази поліції.

Якщо комусь відома інформація щодо цього нападу, прохання повідомити поліцію Києва за номером 067 406 27 88 або ж на 102, – додав Клименко.

Він зазначив, що контролює процес розкриття та розслідування злочину особисто.