У Макарові Київської області виявили 132 розстріляних тіла: селище зруйновано на 40%

У селищі Макарове, що на Київщині, знайшли тіла 132 застрелених людини, які були застрелені російськими окупантами.

Відомо, що під час фази активних бойових дій у місті залишалося близько тисячі людей з 15 тисяч осіб. Про це повідомив селищний голова Вадим Токар.

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Він також зазначив, що у населеному пункті зруйновано 40% будівель.

"До війни в Макарові проживало до 15 тисяч жителів, під час активної фази оборони залишилося менше тисячі. Ми побачили зруйновані будинки. Селище зруйноване на 40%", – розповів Токар.

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