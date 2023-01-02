Закликають бомбити Україну й Хмельницьку АЕС: у росіян палає через удар по Макіївці

У росіян буквально підгорає через удар по училищі в Макіївці, де перебували мобілізовані окупанти. Хтось закликає покарати винних серед російського командування, а хтось – бомбардувати Україну.

Цікаво, що й самі росіяни сваряться між собою через інформацію про кількість загиблих, повідомляє 24 Канал. Офіційно російське міноборони заявило про 63 ліквідованих мобілізованих, але є дані про сотні загиблих.

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Як реагують росіяни на удар по скупченню ворога в Макіївці

Деякі росіяни буквально у розпачі, адже удар по скупченню окупантів у Макіївці розбиває їхні уявлення про "другу армію світу", про яку їм досі розповідають пропагандисти. Декого цікавить якою буде відповідь Росії, але є й ті, хто визнає, що відповісти немає чим.

Є й ті, хто закликає публічно стратити винних у тому, що ЗСУ влучили в училище. Тобто тих, хто вирішив розмістити мобілізованих саме там.

Але й не обходиться без тих, хто закликає бомбардувати Україну, зокрема, завдати ядерного удару або атакувати Хмельницьку АЕС. Тобто втрати на війні аж ніяк не змушують задуматися над тим, за що гинуть росіяни. Декого тривожить тільки те, що загиблі в Макіївці мобілізовані з Самарської області "так і не побачили ворога", а не те, що вони загинули.

Реакція росіян на удар по Макіївці / Скриншоти

Удар по Макіївці: головне

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Макіївці, унаслідок якого знищено 10 одиниць техніки. Однак втрати серед особового складу ворога ще уточнюють.

За лічені хвилини до Нового року в тимчасово окупованій Макіївці у Донецькій області пролунали потужні вибухи, які повністю зруйнували будівлю місцевого училища. Саме там перебували сотні окупантів.

Міноборони Росії тільки 2 січня вирішило підтвердити удар по Макіївці та заявити про нібито 63 загиблих унаслідок цього. Однак загиблих може бути значно більше.