У Макіївці окупанти роздають повістки вже у черзі по воду

Російські загарбники продовжують примусово мобілізувати на війну жителів тимчасово окупованих територій України. Зокрема, в Макіївці Донецької області окупанти видають повістки в черзі по воду.

У тимчасово окупованій Макіївці немає централізованої подачі води. Коли ж люди приходять за нею до місць видачі, загарбники перевіряють документи та виписують повістки.

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Російські загарбники роздають повісти в черзі по воду

Окупанти влаштували видачу води з 9 до 15 години. Однак, для її отримання, вимагають пред'явити паспорт з пропискою або ж свідоцтво про народження, якщо отримувач – дитина. Окрім того, у всіх чоловіків перевіряють наявність відмітки про військовий облік.

Також зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто, ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська,

– підкреслили в Центрі національного спротиву.

Зверніть увагу! Жителів тимчасово окупованих територій закликають покинути регіон та не ставати ресурсом для окупантів.

Окупанти мобілізували 58% шахтарів

Зауважимо, що 29 листопада в ЦНС повідомили, що на Луганщині окупанти вже відправили на війну більшість шахтарів. Зокрема, 58 % робітників так званого ТОВ "Востокуголь". До речі, саме на цю компанію ворог записав більшість захоплених шахт області.

Цікаво, що за даними Центру національного спротиву, колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно.