Макрон хоче бути миротворцем, – політолог Саакян про дзвінки Путіну
Еммануель Макрон знову подзвонив Володимиру Путіну, але не зміг домовитися про гуманітарні коридори для Маріуполя. Будь-які намагання вмовити Росію є марними.
Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. Він зазначив, що Макрон завжди намагається діяти дипломатично.
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"Макрон хоче бути миротворцем. Він в цій ролі вже давно й не лише в українському кейсі. Франція доволі давно активно підтримує Вірменію", – сказав Саакян.
Ілюзія невтручання Росії
За словами політолога, Макрон намагається зробити все, що можливо дипломатично й це його вибір. Йому потрібно показати якусь перемогу для власного суспільства.
Він зацікавлений бути в діалозі з Росією. Це як ілюзія запобіжника від того, що Росія серйозно гратиме всередині країни й відмінусовуватиме його на виборах, а з іншого боку – напоказ здобути свою перемогу як миротворця,
– зазначив Саакян.
Він додав, що скептично ставиться до таких намагань Макрона. Політолог вважає, що Путін взагалі не піде комусь на поступки в гуманітарній частині, бо для Росії сьогодні реальна евакуація міст не потрібна.
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