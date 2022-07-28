Макрон назвав росію "імперською колоніальною державою"

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що вторгнення росії в Україну схоже війну минулого століття. Водночас країна агресорка – одна з останніх імперських колоніальних держав.

Про це Макрон заявив під час спільної пресконференції з президентом колишньої французької колонії Бенін Патрісом Талоном. Президент Франції прокоментував ситуацію в Україні та звинуватив кремль у "гібридній війні".

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Макрон назвав росію "колоніальною імперською державою"

Президент Франції заявив, що вторгнення росії в Україну схоже на війну XX чи навіть XIX століття. За його словами, країна-агресорка – "одна з останніх імперських колоніальних держав". Адже вона діяла саме так, коли напала на сусідню країну, щоб буцімто захистити власні інтереси.

Це територіальна війна, подібні якій, як ми думали, зникли з європейської землі,

– наголосив Макрон.

Окрім цього, він звинуватив росію в розв’язанні "гібридної світової війни нового типу". Позаяк кремль перетворив інформацію, енергетику та продовольство на військові інструменти, що служать агресії.

Також Макрон згадав російські пропагандистські державні медіакомпанії RT і Sputnik. За його словами, росія стала однією з країн, котрі найактивніше використовують інструменти пропаганди.

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Візит Макрона до Африки збігся з подібною поїздкою російського міністра закордонних справ сєргєя лаврова. Той 27 липня був в Ефіопії, де закликав африканських дипломатів не підтримувати світовий порядок, яким буцімто керує США.