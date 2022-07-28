Макрон назвав росію "імперською колоніальною державою"
Джерело:Le Figaro
Президент Франції Емануель Макрон заявив, що вторгнення росії в Україну схоже війну минулого століття. Водночас країна агресорка – одна з останніх імперських колоніальних держав.
Про це Макрон заявив під час спільної пресконференції з президентом колишньої французької колонії Бенін Патрісом Талоном. Президент Франції прокоментував ситуацію в Україні та звинуватив кремль у "гібридній війні".
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Макрон назвав росію "колоніальною імперською державою"
Президент Франції заявив, що вторгнення росії в Україну схоже на війну XX чи навіть XIX століття. За його словами, країна-агресорка – "одна з останніх імперських колоніальних держав". Адже вона діяла саме так, коли напала на сусідню країну, щоб буцімто захистити власні інтереси.
Це територіальна війна, подібні якій, як ми думали, зникли з європейської землі,
– наголосив Макрон.
Окрім цього, він звинуватив росію в розв’язанні "гібридної світової війни нового типу". Позаяк кремль перетворив інформацію, енергетику та продовольство на військові інструменти, що служать агресії.
Також Макрон згадав російські пропагандистські державні медіакомпанії RT і Sputnik. За його словами, росія стала однією з країн, котрі найактивніше використовують інструменти пропаганди.Цікаво! Візит Макрона до Африки збігся з подібною поїздкою російського міністра закордонних справ сєргєя лаврова. Той 27 липня був в Ефіопії, де закликав африканських дипломатів не підтримувати світовий порядок, яким буцімто керує США.
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