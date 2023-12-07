"Має слабкість до поганих хлопців": Politico про те, як Макрон спробує вплинути на Орбана

Президент Франції вирішив спробувати впоратися з норовом Віктора Орбана напередодні ключового саміту ЄС. Він прагне переконати Угорщину змінити свою думку щодо вступу України до Євросоюзу.

Як зазначають у виданні Еммануель Макрон ніколи не цурається дипломатичних викликів. Відтак, 7 грудня ввечері він спробує знайти компроміс з Віктором Орбаном напередодні саміту в Брюсселі. Власне, під час нього мають ухвалити історичне рішення щодо переговорів про вступ до ЄС нашої країни, а також виділення 50 мільярдів євро.

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Макрон зберігає оптимізм

Слід зауважити, що дипломати мають різні думки щодо дій Орбана. Одні вважають, що він дійсно проти вступу України до ЄС, а інші кажуть, що він "просто" намагається шантажувати Брюссель.

Власне, Макрон оптимістично дивиться на можливість вплинути на Орбана. Саме тому він покладає надії на вечерю, під час якої спробує досягнути компромісу з угорським прем'єром.

Угорці займають жорсткі позиції, вони нарощують важелі впливу на переговори. Якщо вони це роблять, то для того, щоб дати Віктору Орбану можливість вести переговори... Зараз ми вступаємо в більш активну фазу переговорів, з переговорами на вищому рівні (між Орбаном і Макроном – 24 Канал),

– сказав французький дипломат.

Він зауважив, що те, чим зараз займається Угорщина, "має сенс лише у тому випадку, якщо вона намагається знайти вихід". Декілька французьких чиновників вважають, що рішення Орбана про зустріч з Макроном – саме по собі є позитивним знаком.

У Politico пишуть, що дипломати з інших країн ЄС загалом привітали спробу компромісу з боку Макрона. Вони сподіваються на позитивні результати зустрічі напередодні саміту ЄС.

Попередні спроби були провальними

Правда, є й ті, хто розкритикував крок Макрона. Адже всі пам'ятають, що спроби президента Франції знайти компроміси зазнавали невдач. Чого тільки варті його телефонні дзвінки з Путіним.

Він продовжує намагатися і продовжує зазнавати невдач. Він пробував це з Трампом, потім з Путіним, і пробує з Орбаном,

– сказав інший дипломат ЄС.

Він додав, що ціною останніх особливих відносин стали поступки Орбану, через які ЄС послабився. Дипломат підкреслив, що вони "продовжують годувати монстра і дивуються, чому він повертається більшим і просить більше".

Макрон має слабкість до поганих хлопчиків. Це кидає йому інтелектуальний виклик,

– додав ще один паризький чиновник.

Залишається лиш дочекатися результатів вечері Макрона з Орбаном. Можливо, цього разу французький президент зможе здивувати своїх критиків і досягнути консенсусу, який наблизить Україну до ЄС.