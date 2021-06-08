Макрон отримав ляпас від невідомого чоловіка під час робочого візиту: відео

Президент Франції Еммануель Макрон 8 червня прилетів з робочим візитом у Валанс. Там, під час привітання з місцевими мешканцями, глава держави отримав ляпас від невідомого чоловіка

Ляпас замість рукостискання

Макрон з робочим візитом відвідує різні міста Франції. Його поїздка пов'язана з темою харчування та гастрономії. Зокрема, він популяризує французьку національну їжу.

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Французького президента супроводжу перша леді Бриджит Макрон. В обід вони прибули до готельної школи Ен-Емітажі. Там Макрон підійшов, аби привітати місцевих мешканців, які чекали на нього за огорожею. Президент подав руку одному з чоловіків, однак той раптово вдарив главу держави в обличчя.

На це відразу відреагували охоронці президента. Вони накинулися на нападника, а Макрона відвели у бік. За кілька секунд політик продовжив вітання з французами, однак вже у супроводі охорони, яка стояла з ним пліч-о-пліч.

Нападника на президента затримали.

Макрон отримав ляпаса від невідомого чоловіка: відео

Деталі візиту Макрона у Валанс

Перед тим французький лідер мав обіднє засідання у ресторані Bistrot des Clercs. Заклад посиленого охороняли правоохоронці. Усередину пропускали лише постійних клієнтів.

До речі, деякі вулиці міста перекрили навіть для пішоходів. Пересуватися ними могли лише ті люди, які там мешкають.