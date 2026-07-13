"Справжній друг України": Зеленський вручив Макрону орден Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Франції Емманюеля Макрона орденом Свободи. Він є однією з найвищих державних нагород України.

Про це Зеленський повідомив після зустрічі з Макроном.

За що Зеленський відзначив президента Франції?

За словами глави держави, це стало знаком вдячності за багаторічну підтримку України та особисту роль французького президента у зміцненні двосторонніх відносин.

Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям Президента Макрона. Сьогодні я подякував Емманюелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана Президента, справжнього друга України, орденом Свободи,

– сказав він.

Зеленський наголосив, що Франція залишається одним із ключових партнерів України в умовах повномасштабної війни, а співпраця між державами продовжує поглиблюватися як у сфері безпеки, так і на політичному рівні.

Зауважимо, що орден Свободи – одна з найвищих державних нагород України. Її заснували у 2008 році для відзначення громадян України, іноземців та осіб без громадянства за особливі заслуги в утвердженні суверенітету й незалежності держави, розвитку демократії, захисті конституційних прав і свобод людини, а також за вагомий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України.

Нагородження іноземних лідерів орденом Свободи є доволі рідкісним. Цю відзнаку вручають діячам, які зробили визначний внесок у розвиток міжнародної співпраці з Україною та підтримку української державності.

Від початку повномасштабного вторгнення Франція є одним із провідних партнерів України, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Президент Емманюель Макрон неодноразово виступав за посилення підтримки Києва, розширення оборонної співпраці та зміцнення європейської безпеки.

Окрім Макрона цією нагородою були відзначені колишній президент Польщі Анджей Дуда, українська журналістка, яка загинула в російському полоні, Вікторія Рощина, 16-річні Тігран Оганнісян та Микита Ханганов, яких вбили окупанти.