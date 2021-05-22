"Будьмо і за Україну": Макрон підійняв келих під українське вітання – відео

У Франції послабили карантин, з 19 травня там, зокрема, дозволили роботу літніх терас. Президент Еммануель Макрон вирішив на власному прикладі показати, що країна поступово повертається до звичного життя.

Глава держави, наприклад, завітав до одного зі столичних ресторанів, де його пригостили коктейлем. У відповідь він вигукнув "à ta santé", що означає "за здоров'я".

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Хтось із натовпу сказав йому українською – "Будьмо". Макрон усміхнувся й відповів: "За Україну". Відповідні кадри у фейсбкуці оприлюднили українські дипломати.

Макрон відповідає на українське вітання: дивіться відео



Раніше французький президент випив каву на терасі іншого паризького закладу разом із прем'єр-міністром Жаном Кастексом. Цими кадрами Макрон поділився у своєму інстаграмі.

Франція послаблює карантин: основне