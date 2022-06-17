Макрон підтвердив існування обмежень на постачання Україні літаків і танків

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу мають домовленість не надавати Україні певні види зброї. Зокрема, мовиться про штурмові літаки та танки.

Так, Захід хоче уникнути втягування у війну з Росією. Про це Макрон заявив під час спілкування з українськими журналістами 16 червня, повідомляє 24 канал.

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Існує обмеження на передачу Україні літаків та танків

У Київ 16 червня прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Вони виступили на спільній пресконференції разом з президентом Володимиром Зеленським. Під час неї Макрон заявив, що існує обмеження на постачання Україні певних видів озброєння.

Ви кажете про неофіційну домовленість, але це майже офіційна позиція партнерів по НАТО – ми допомагаємо Україні оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією,

– зазначив президент Франції.

Саме тому певне озброєння домовилися не постачати. Зокрема, мовиться про штурмові літаки або танки. За словами Макрона, Зеленський про це знає.

Президент Франції додав, що його країна допомагає Україні боєприпасами та "певними видами озброєнь". Зокрема, броньованою технікою. Також Франція скерувала нашій державі 12 155-міліметрових самохідних артилерійських установок CAESAR.

"Але Президент Зеленський просив додаткові. Найближчим часом до цих 12 додасться ще шість", – підсумував Макрон.

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Військова допомога для України: останні новини

Після зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн-3" США повідомили про збільшення військової допомоги для України. Мовиться про 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS та протикорабельні системи "Гарпун".

Від Канади, Польщі та Нідерландів також повинна надійти артилерія, а від Словаччини – гелікоптери.

Своєю чергою, Німеччина пообіцяла надати реактивні системи залпового вогню.

Американський генерал Марк Міллі зауважив, що системи HIMARS потраплять в Україну наприкінці червня. Екіпажі вже пройшли необхідне навчання.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що новий пакет військової допомоги для України мають погодити наприкінці червня. Його узгоджуватимуть на саміті Альянсу в Мадриді.

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