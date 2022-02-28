Макрон поговорив із Путіним

Еммануель Макрон 28 лютого провів розмову з Путіним. Президент Франції вимагає в агресора припинити війну в Україні.

Макрон вимагає припинити напади на громадян, зберегти громадянську інфраструктуру та доступ до доріг, зокрема, з боку Києва. Про це повідомили в Єлисейському палаці.

До речі Ще третій раунд: переговори України та Росії досі тривають

ЗМІ пишуть, що Путін послухався

Журналіст Ніколас Беррод пише, що Путін начебто погодився виконати це. Однак всі розуміють, що вірити агресору аж ніяк не можна.

Крім цього, Макрон говорив, що хоче вилучити вілли, яхти та люксові автомобілі у росіян, які потрапили під санкції.