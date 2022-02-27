Макрон попросив Лукашенка вивести російські війська з Білорусі

Білорусь стала майданчиком Росії для атак на Україну. Президент Франції Еммануель Макрон закликав самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка вивести російські війська з території країни.

Макрон у зверненні називає Лукашенка президентом. Про відповідь білоруського диктатора інформації немає.

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"Братерство між білоруським та українським народами має призвести до того, що Білорусь відмовиться бути васалом і фактичним спільником Росії у війні проти України", – сказав Макрон.

Що ще просив Макрон

Згідно з інформацією Єлисейського палацу, Макрон сказав Лукашенку, що необхідно вимагати якнайшвидшого виведення російських військ з Білорусі, бо ті ведуть односторонню і несправедливу війну. Крім цього, лідер Франції висловив невдоволення, що Росії дозволяють розмістити ядерну зброю у Білорусі.



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Текст публікації Еммануеля Макрона у твітері

Сьогодні ввечері я попросив президента Лукашенка вивести російські війська з його землі. Братерство між білоруським та українським народами має призвести до того, що Білорусь відмовиться бути васалом і фактичним спільником Росії у війні проти України.