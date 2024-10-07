Макрон порівняв напад Росії на Україну з операціями Ізраїля у Лівані та Секторі Гази

Французький президент виступає проти операцій Ізраїля у Лівані і Секторі Гази. Еммануель Макрон згадав про Україну і заявив, що "всі життя є рівними для всіх конфліктів у всьому світі".

Наприкінці вересня Ізраїль розпочав обмежену наземну операцію у Лівані проти бойовиків "Хезболли", а трохи пізніше поновив наступ у Секторі Гази. На тлі цих подій президент Франції звернувся до союзників із проханням припинити постачання зброї Ізраїлю. Крім того, Макрон у розмові із прем'єром Нетаньягу закликав його "не перетворювати Ліван на другий Сектор Гази", а також шукати політичне вирішення конфлікту.

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Макрон порівняв війну в Україні та на Близькому Сході

У своїй промові на саміті франкомовних лідерів президент Еммануель Макрон ще раз підкреслив важливість дипломатії, яка "захищає суверенітет і територіальну цілісність усюди на планеті", пише Le Monde.

Політик закликав міжнародну спільноту уникати "подвійних стандартів" щодо війни в Україні та на Близькому Сході.

Макрон наголосив, що франкомовний світ – це місце, яке "говорить однією мовою про Україну", що потерпає від російської агресії. Однак разом із тим, франкомовні країни "захищають бачення, де немає місця подвійним стандартам, де всі життя є рівними для всіх конфліктів у всьому світі".

Раніше президент Франції зауважував, що мир на Близькому Сході неможливий без "рішення про створення двох держав" між Ізраїлем і палестинцями.

До слова, Еммануель Макрон заявив про потребу переосмислити відносити із Росією після війни.