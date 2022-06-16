Макрон повідомив перші деталі візиту до Києва
Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що під час візиту до Києва лідери спершу зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.
Про це він сказав у коментарі BFMTV після прибуття потяга до Києва.
Увага Макрон, Шольц і Драгі вже прибули до України
Ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де скоювалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі,
– зазначив Макрон.
Та додав, що поїздкою в Ірпінь хоче висловити "своє захоплення та повагу до українського народу".
До 12 години дня стало відомо, що дипломати прибули в Ірпінь.
Ключові теми, які обговорять лідери в Україні
Згодом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив мету приїзду європейських дипломатів. За його словами основними питаннями зустрічі стануть: продовольча безпека, зброя та підтримка України.
Він наголосив, що в ОП очікують підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.
Також з делегацією приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Вона зауважила, що "ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності".
Цікаво, що до трьох європейських лідерів приєднався також й президент Румунії Клаус Йоганніс.
Хронологія візиту лідерів
- Зранку 16 червня з'явилися перші фото подорожі лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва спеціальним потягом Укрзалізниці.
- Візит лідерів кілька разів спростовували. Однак, вечері 15 червня західні ЗМІ повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва у четвер, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.
- Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.
Макрон, Шольц і Драгі в потязі Укрзалізниці: дивіться відео