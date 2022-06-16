Макрон повідомив перші деталі візиту до Києва

16 червня 2022 , 12:15
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Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що під час візиту до Києва лідери спершу зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.

Про це він сказав у коментарі BFMTV після прибуття потяга до Києва.

Увага Макрон, Шольц і Драгі вже прибули до України

Ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де скоювалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі,
– зазначив Макрон. 

Та додав, що поїздкою в Ірпінь хоче висловити "своє захоплення та повагу до українського народу". 

До 12 години дня стало відомо, що дипломати прибули в Ірпінь. 

Ключові теми, які обговорять лідери в Україні

Згодом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив мету приїзду європейських дипломатів. За його словами основними питаннями зустрічі стануть: продовольча безпека, зброя та підтримка України.

Він наголосив, що в ОП очікують підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Також з делегацією приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Вона зауважила, що "ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності".

Цікаво, що до трьох європейських лідерів приєднався також й президент Румунії Клаус Йоганніс.

Хронологія візиту лідерів

  • Зранку 16 червня з'явилися перші фото подорожі лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва спеціальним потягом Укрзалізниці. 
  • Візит лідерів кілька разів спростовували. Однак, вечері 15 червня західні ЗМІ повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва у четвер, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.
  • Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

Макрон, Шольц і Драгі в потязі Укрзалізниці: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Лукашевська