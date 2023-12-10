Через участь у єврейській церемонії: Макрона звинуватили у зраді Франції

Французькі політики звинуватили президента Еммануеля Макрона у зраді країни. Це сталося після того, як він дозволив запалити ханукальну свічку в Єлисейському палаці.

Зокрема, як ліві, так і праві політики засудили дії французького очільника. Представники партій сказали, що релігії не місце у світській резиденції президента.

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Макрона звинуватили у зраді Франції

Президент Франції Еммануель Макрон запросив Хаїма Корсіа, головного рабина Франції, розпочати святкування Хануки запалюванням першої з восьми свічок. Ця подія відбулася під час церемонії нагородження президента Макрона за його зусилля у боротьбі з антисемітизмом.

Однак оприлюднення відео з церемонією швидко викликало палкі дебати в соціальних мережах. Видатні діячі з різних верств французького суспільства критикували президента за те, що впровадження релігійних елементів у світську сферу президента було недоречним.

Політичні лідери як правого, так і лівого крила негайно звинуватили Макрона в порушенні принципу секуляризму, який підтримує ідею існування уряду незалежно від будь-якої релігійної приналежності.

Ідею секуляризму заклали у французький закон у 1905 році після тривалої боротьби між державою та католицькою церквою. Саме секуляризм закріплював свободу віросповідання громадян, але припинив участь держави в житті церкви й прибрав усі ознаки релігії з громадських будівель.

Чи зробить Макрон тепер те саме для інших релігій? Деякі так, інші ні? Це небезпечна спіраль,

– заявив ультраправий французький депутат Алексіс Корб'єр.

Такий вчинок президента навіть спантеличив деяких французьких євреїв. Засудив дії Макрона і Йонатан Арфі, який очолює Представницьку раду французьких єврейських установ.

"Це те, чому не можна дозволити повторитися. Французькі євреї завжди вважали секуляризм законом захисту та свободи. Усе, що послаблює секуляризм, послаблює євреїв", – сказав він.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що не шкодує через свої дії й підтвердив, що його рішення надіслати запрошення головному рабину було мотивоване "принципами Республіки та сприяння єдності".

Він також зазначив, що якби справді здійснив релігійний акт або взяв участь у церемонії, це дійсно було б порушенням секуляризму. Але, за його словами, цього не сталося.

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