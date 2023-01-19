Знову за старе: Макрон вкотре заговорив про необхідність діалогу з Путіним

Попри те, що Франція підтримує український народ у війні проти російської агресії. Очільник країни Еммануель Макрон все ще переконаний, що потрібно підтримувати діалог з країною-агересором.

Відповідну заяву Макрон озвучив у новому інтерв'ю іспанському ЗМІ. Французький лідер також спробував виправдатися за свої слова, що "не потрібно принижувати росіян".

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Макрон й до цього неодноразово виступав за діалог з Путіним. За його словами, вони не контактувати останніми тижнями, але регулярно підтримували зв'язок до і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Міста не змінюються, географія не змінюється. Можна боротися з лідерами, ідеями, проєктами. Ми робимо це рішуче, не двозначно і без лицемірства. Але у перспективі країнам-сусідам необхідно знати, як знайти шляхи та засоби для відбудови миру. Колись це станеться,

– зазначив Макрон.

Він наголосив, що вчинками уже показав, що Франція понад усе стоїть поруч з українським народом, військовою допомогою та санкціями.

"Немає ніякої двозначності, але зберегти здатність до діалогу ми повинні", – додав Макрон.

Макрон намагався толерувати Путіна

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Еммануель Макрон, мабуть, став рекордсменом серед проведених телефонних розмов із Путіним серед іноземних лідерів.

Особливо часто Макрон розмовляв з кремлівським диктатором на початку вторгнення.

В українському інфопросторі тема телефонних розмов президента Франції та російського диктатора стала мемом.

Особливо тому, що усі ці розмови були беззмістовними та неефективними. Чому французький лідер все ще вірить, що з Путіним можна про щось домовитись – незрозуміло.

Російський диктатор не прагне миру – це найголовніша причина, чому подібні зусилля марні.

Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні легкі танки AMX-10 RC та бронетранспортери АCMAT Bastion. Це суттєво допоможе українському війську.