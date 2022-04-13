Макрон відмовився називати "геноцидом" дії Росії і назвав росіян та українців "братами"

Президент США Джо Байден назвав дії Росії геноцидом. А от президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати звірства Росії своїми іменами.

На питання журналістів про те, чи буде він називати дії Росії "геноцидом", він сказав, що наразі – ні.

Важливо Макрон найближчими днями зателефонує Зеленському і Путіну

Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці) – брати,

– заявив Макрон.

Чому Макрон не називає звірства геноцидом

Президент Франції запевняє, що робить все для припинення війни та відновлення миру. І, на його думку, ескалація риторики не сприятиме цьому. Водночас він визнає, що Росія коїть безпрецедентні в Європі воєнні злочини. Він додав, що Франція співпрацює з Україною для розслідування цих злочинів.

"Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, тепер було встановлено, що російська армія скоїла військові злочини, і тепер ми повинні знайти відповідальних", – сказав Макрон.

Нагадаємо, що 10 квітня у Франції відбулися вибори. За результатами у другий тур, який відбудеться 24 квітня, вийшли Макрон (27,6%) та Марін Ле Пен (23,41%).

Позиція світових лідерів

Джо Байден назвав звірства, які російські військові чинять в Україні, геноцидом . За його словами, Путін намагається знищити навіть саму ідею того, щоб бути українцем.

. За його словами, Путін намагається знищити навіть саму ідею того, щоб бути українцем. Лідери Великої Британії Борис Джонсон та Польщі Анджей Дуда також назвали це геноцидом.

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