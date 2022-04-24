Макрон виграє президентські вибори у Франції – дані екзитполів

Чинний лідер Франції Еммануель Макрон перемагає на президентських виборах. Макрону вдається випередити лідерку ультраправих Марін Ле Пен.

Макрон здобуває понад 50%

У другому турі президентських виборів у Франції Макрон здобуває щонайменше 58,5%. Про це свідчать дані екзитполів відразу декількох французьких соціологічних служб.

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Ле Пен вдалося набрати на президентських виборах близько 42%. Розрив між Макроном та Ле Пен скаладає приблизно 16%.

Дані екзитполів

IPSOS: Макрон – 58,2%, Ле Пен – 41,8%;

IFOP: Макрон – 58%, Ле Пен – 42%;

Elabe: Макрон – 57,6%, Ле Пен – 42,4%.



Макрон виграє вибори у Франції / скриншот

Макрону передбачали легку перемогу

У першому турі президентських виборів Макрон здобув перемогу, набравши понад 27,6% голосів виборців. Водночас Марін Ле Пен – понад 23,41%, що більше для неї, аніж у 2017 році.

Однак результати опитування перед виборами передбачали Макрону легку перемогу.

Чинний президент Франції може переобратися на другий термін вперше після Жака Ширака, який був лідером Франції (з 1995 до 2007 року).

Двом попередникам Макрона, Ніколя Саркозі та Франсуа Олланду, не вдалося переобратися.

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