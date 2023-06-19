Дивує новими талантами: Макрон на святкування чемпіонства з регбі випив залпом пляшку пива

У мережі стало вірусним відео з президентом Франції Еммануелем Макроном. Французький лідер після чемпіонату з регбі випив залпом пляшку пива.

Еммануель Макрон був присутнім на фіналі національного чемпіонату Франції з регбі. Потім він прийшов до роздягальні, щоб привітати чемпіонів – команду "Тулуза". Саме там президент Франції й вразив команду своїм вмінням.

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Макрон здивував мережу

Фінал чемпіонату з регбі відбувся у суботу 17 червня. Місцеві ЗМІ повідомляють, що коли на трибуні з'явився Еммануель Макрон, люди почали освистувати його, але це тривало лише кілька секунд.

Команда "Тулуза" уже 22-ий раз здобула першість у чемпіонаті з регбі і це є абсолютним рекордом Франції.

Макрон прийшов у роздягальню, щоб привітати чемпіонів, де його пригостили пляшкою пива. Президент випив пляшку залпом. Цей момент транслювали на телеканалах, тому відео стало вірусним у мережі.

Макрон випив пляшку пива залпом: дивіться відео

У коментарях користувачі мережі розділилися. Одні вважають вчинок Макрона крутим, інші ж переконані, що президент подає суспільству згубний приклад і не мав би цього робити.

У Парижі затримали підозрюваного у замаху на Макрона

15 червня французькі правоохоронці затримали 20-річного хлопця за підозрою у підготовці замаху на Еммануеля Макрона.

За попередніми даними, він кинув димову шашку у президентський гелікоптер ще наприкінці квітня цього року під час протесту проти закону про пенсійну реформу. Тоді Макрон планував вшанувати пам'ять історичного діяча боротьби проти рабства Туссена Лувертюра. Для цього він хотів на своєму гелікоптері Puma полетіти у регіон Дуб.

Про цю інформацію дізналися протестувальники, тому вирішили прорватися до місця прибуття президента. Попри те, що більшість цих людей військові відбили за допомогою сльозогінного газу, один з активістів кинув димову шашку.

Сам затриманий каже, що своїм вчинком хотів кинути виклик президентові і показати, що громадськість не погоджується з його політикою.