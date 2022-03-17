Макрон закликав готуватися до великої війни в Європі

Еммануель Макрон закликав світ готуватися до масштабного збройного конфлікту в Європі. Він наголосив на важливості збільшувати інвестиції.

Інвестувати потрібно в армію. Про це президент Франції заявив ЗМІ, повідомляє 24 канал.

До теми Велика Британія, США, Франція ініціювали екстрене засідання Радбезу ООН

Наші сили – єдина повноцінна армія на європейському континенті. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб бути готовими до можливого збройного конфлікту високої інтенсивності, який може розпочатись на нашому континенті,

– сказав Макрон.

Зауважимо, що напередодні голова комітету з оборони та міжнародних справ французького сенату Крістіан Камбон казав, що Франція практично не має запасу боєприпасів. Тих, що є, вистачить на 3 – 4 дні повномасштабних бойових дій.

Це може вас зацікавити – Росія знайшла винних у повному провалі війни: відео