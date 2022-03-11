До ЄС не можуть прийняти країну, у якій іде війна, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що зараз не можна розпочинати процедуру прийняття України до ЄС. Все це на тлі війни Росії проти України.

"ЄС не може застосувати виняткових заходів щодо вступу до ЄС країни, яка перебуває у стані війни", – заявив Макрон. На цьому він наголосив на пресконференції за результатами неформального саміту лідерів ЄС у Версалі у п'ятницю.

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Зауважимо, що така заява від французького президента лунає вже не вперше. Однак він наголосив, що країни ЄС повинні показати повагу та солідарність з народом та лідерами України.

"І я можу зрозуміти емоційну відповідь та очікування, які є там. Учора Єврокомісія передала дуже сильний та ясний сигнал про долю України в Європі та шляхи до її долі в ній", – додав Макрон.

Чи можемо ми застосувати виняткові заходи до країни, яка перебуває у стані війни, без дотримання критеріїв? Відповідь – ні,

– ствердно сказав глава Франції.

При цьому, офіційні заявки на вступ до ЄС, крім України, подали ще й Молдова та Грузія.

На тлі цього Макрон зазначив, що ЄС також не може залишити сусідню Молдову з наявністю зовнішніх сил у Придністров'ї, залежністю від російського газу та біженцями, а також інші країни Західних Балкан.

Що раніше Макрон казав про вступ України в ЄС

На саміті ЄС у Версалі він обговорив перспективу вступу України до Євросоюзу. Макрон ще тоді не вважав, що зараз можливо розпочати процедуру прийняття України до ЄС. Однак натякнув, що це не означає, що такого ніколи не станеться.

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