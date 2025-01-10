Говорили про Україну: британський прем'єр прийняв Макрона у заміській резиденції

Еммануель Макрон і Кір Стармер зустрілися у заміській резиденції британських прем’єрів. Центральною темою їхньої дискусії була Україна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на комюніке Єлисейського палацу.

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Макрон зустрівся зі Стармером

Зустріч Стармера і Макрона відбулася у будинку Чекерз – будівлі 16-го сторіччя. Він розташований за 60 кілометрів від Лондона, та вже більше, ніж 100 років використовується як заміська резиденція британських прем’єр-міністрів.

Стармер на своїй сторінці в соцмережі Х (раніше твітер) показав кадри зустрічі з президентом Франції.

"Ця нова двостороння зустріч була зосереджена на міжнародних цілях, Україні, Близькому та Середньому Сході, зміцненні відносин між Сполученим Королівством та Євросоюзом, а також поглибленні відносин, що поєднують Францію і Британію, у контексті майбутнього франко-британського саміту, що планується на літо", – зазначила французька сторона.

У комюніке вказали, що саме ситуація в Україні була "у центрі розмови".

"Обидва лідери підтвердили прагнення тісно координувати дії з метою підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Вони підкреслили важливість продовження постачання зброї, необхідної для захисту територій України, та гарантування тривалої фінансової підтримки для України після 2025 року. Також вони підкреслили важливість надання Україні гарантій безпеки, щоб захистити її від нової агресії", – додали у Єлисейському палаці.