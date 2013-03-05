"Ми не можемо вірити Росії на слово": Макрон звернувся до нації щодо війни в Україні

Ввечері 5 березня президент Франції Еммануель Макрон звернувся до нації з огляду на "часи великої непевності". Причиною є глобальна невизначеність внаслідок радикальної зміни політики США щодо України.

Звернення звучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу. Головні тези передає 24 Канал.

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Що сказав Макрон у зверненні до нації