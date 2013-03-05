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5 березня, 21:06
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"Ми не можемо вірити Росії на слово": Макрон звернувся до нації щодо війни в Україні

Дмитро Усик

Ввечері 5 березня президент Франції Еммануель Макрон звернувся до нації з огляду на "часи великої непевності". Причиною є глобальна невизначеність внаслідок радикальної зміни політики США щодо України.

Звернення звучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу. Головні тези передає 24 Канал.

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Що сказав Макрон у зверненні до нації

21:20, 05 березня

"Мир в Україні не може бути досягнутий її капітуляцією".

Також він заявив, що мирний план вже по нашій війні вже підготовлений.
 

21:14, 05 березня

"Наразі нам потрібні безпрецендентні рішення, рішення, які ми не приймали протягом останніх десятиліть. Це рішення, які стосуються промисловості, нашого сільського господарства, нашої державної політики. Ми не можемо існувати в такому контексті, як раніше".

21:14, 05 березня

"Мир не може бути підписаний у Вашингтоні чи Москві, адже загроза нависла над усією Східною Європою".

21:13, 05 березня

"Наступного тижня ми зберемо в Парижі голів та головнокомандувачів і керівників штабу Збройних сил європейських країн, щоб говорити питання війни в Україні. Ми хочемо досягти стабільного, гарантованого миру"

Я сподіваюсь, що ми зможемо переконати президента США бути на нашому боці, додав Макрон.

21:12, 05 березня

"Ми повинні підготуватися до того, що США можуть накласти на нас ще більше мита – так, як вони зробили щодо Канади. Це може мати вплив на нашу економіку. Такі перед нами стоять виклики. Ми дамо рішучу відповідь, ми будемо готувати подальші кроки".

21:10, 05 березня

"Ми найефективніша армія Європи. У нас є ядерна зброя, тому ми захищені краще, ніж наші сусіди".

Макрон вирішив розпочати стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької зброї.

21:07, 05 березня

"Ми повинні збільшити наці внески в оборони. Ми вирішили збільшити фінансування для закупівлі та виробництва озброєння, танків, літаків, гелікоптерів на території Європи".

Макрон звернувся до французького уряду задля виділення такого фінансування.

21:06, 05 березня

Макрон висловився про відправку європейських військ в Україну.

"Це не означає, що вони братимуть участь у боротьбі на фронті. Але якщо буде підписано мирну угоду, то вони будуть гарантами її дотримання", – сказав він.

21:05, 05 березня

"Росія продовжує переозброюватися, вона витрачає 40% свого бюджету на оборону. До 2030 року Росія хоче мобілізувати додатково ще три мільйони солдатів і додати до озброєння ще чотири тисячі танків".

21:02, 05 березня

"Ця агресивність здається далекою, але вона дуже близько. Росія уже втручається в наші вибори та отруює своїх опозиціонерів. Вони скрізь поширюють пропаганду".

21:00, 05 березня

"Загроза з боку Росії поширюється на всю Європу. Це не просто російсько-український конфлікт, це міжнародний конфлікт".

Емманюель Макрон також заявив, що Франція буде продовжувати допомагати українцям, щоб ми знаходилися в сильних позиціях під час переговорів з росією.