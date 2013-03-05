"Ми не можемо вірити Росії на слово": Макрон звернувся до нації щодо війни в Україні
Ввечері 5 березня президент Франції Еммануель Макрон звернувся до нації з огляду на "часи великої непевності". Причиною є глобальна невизначеність внаслідок радикальної зміни політики США щодо України.
Звернення звучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу. Головні тези передає 24 Канал.
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Що сказав Макрон у зверненні до нації
"Мир в Україні не може бути досягнутий її капітуляцією". Також він заявив, що мирний план вже по нашій війні вже підготовлений. "Наразі нам потрібні безпрецендентні рішення, рішення, які ми не приймали протягом останніх десятиліть. Це рішення, які стосуються промисловості, нашого сільського господарства, нашої державної політики. Ми не можемо існувати в такому контексті, як раніше". "Мир не може бути підписаний у Вашингтоні чи Москві, адже загроза нависла над усією Східною Європою". "Наступного тижня ми зберемо в Парижі голів та головнокомандувачів і керівників штабу Збройних сил європейських країн, щоб говорити питання війни в Україні. Ми хочемо досягти стабільного, гарантованого миру" Я сподіваюсь, що ми зможемо переконати президента США бути на нашому боці, додав Макрон. "Ми повинні підготуватися до того, що США можуть накласти на нас ще більше мита – так, як вони зробили щодо Канади. Це може мати вплив на нашу економіку. Такі перед нами стоять виклики. Ми дамо рішучу відповідь, ми будемо готувати подальші кроки". "Ми найефективніша армія Європи. У нас є ядерна зброя, тому ми захищені краще, ніж наші сусіди". Макрон вирішив розпочати стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької зброї. "Ми повинні збільшити наці внески в оборони. Ми вирішили збільшити фінансування для закупівлі та виробництва озброєння, танків, літаків, гелікоптерів на території Європи". Макрон звернувся до французького уряду задля виділення такого фінансування. Макрон висловився про відправку європейських військ в Україну. "Це не означає, що вони братимуть участь у боротьбі на фронті. Але якщо буде підписано мирну угоду, то вони будуть гарантами її дотримання", – сказав він. "Росія продовжує переозброюватися, вона витрачає 40% свого бюджету на оборону. До 2030 року Росія хоче мобілізувати додатково ще три мільйони солдатів і додати до озброєння ще чотири тисячі танків". "Ця агресивність здається далекою, але вона дуже близько. Росія уже втручається в наші вибори та отруює своїх опозиціонерів. Вони скрізь поширюють пропаганду". "Загроза з боку Росії поширюється на всю Європу. Це не просто російсько-український конфлікт, це міжнародний конфлікт". Емманюель Макрон також заявив, що Франція буде продовжувати допомагати українцям, щоб ми знаходилися в сильних позиціях під час переговорів з росією.
"Мир в Україні не може бути досягнутий її капітуляцією".
Також він заявив, що мирний план вже по нашій війні вже підготовлений.
"Наразі нам потрібні безпрецендентні рішення, рішення, які ми не приймали протягом останніх десятиліть. Це рішення, які стосуються промисловості, нашого сільського господарства, нашої державної політики. Ми не можемо існувати в такому контексті, як раніше".
"Мир не може бути підписаний у Вашингтоні чи Москві, адже загроза нависла над усією Східною Європою".
"Наступного тижня ми зберемо в Парижі голів та головнокомандувачів і керівників штабу Збройних сил європейських країн, щоб говорити питання війни в Україні. Ми хочемо досягти стабільного, гарантованого миру"
Я сподіваюсь, що ми зможемо переконати президента США бути на нашому боці, додав Макрон.
"Ми повинні підготуватися до того, що США можуть накласти на нас ще більше мита – так, як вони зробили щодо Канади. Це може мати вплив на нашу економіку. Такі перед нами стоять виклики. Ми дамо рішучу відповідь, ми будемо готувати подальші кроки".
"Ми найефективніша армія Європи. У нас є ядерна зброя, тому ми захищені краще, ніж наші сусіди".
Макрон вирішив розпочати стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької зброї.
"Ми повинні збільшити наці внески в оборони. Ми вирішили збільшити фінансування для закупівлі та виробництва озброєння, танків, літаків, гелікоптерів на території Європи".
Макрон звернувся до французького уряду задля виділення такого фінансування.
Макрон висловився про відправку європейських військ в Україну.
"Це не означає, що вони братимуть участь у боротьбі на фронті. Але якщо буде підписано мирну угоду, то вони будуть гарантами її дотримання", – сказав він.
"Росія продовжує переозброюватися, вона витрачає 40% свого бюджету на оборону. До 2030 року Росія хоче мобілізувати додатково ще три мільйони солдатів і додати до озброєння ще чотири тисячі танків".
"Ця агресивність здається далекою, але вона дуже близько. Росія уже втручається в наші вибори та отруює своїх опозиціонерів. Вони скрізь поширюють пропаганду".
"Загроза з боку Росії поширюється на всю Європу. Це не просто російсько-український конфлікт, це міжнародний конфлікт".
Емманюель Макрон також заявив, що Франція буде продовжувати допомагати українцям, щоб ми знаходилися в сильних позиціях під час переговорів з росією.