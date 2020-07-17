Радник Кличка Бахматов тимчасово пішов з КМДА: причина
Радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що тимчасово припиняє роботу в Київській міській державній адміністрації. Напередодні місцевих виборів він оголосив, що йде на так звані канікули, бо ті передвиборчі процеси, які він спостерігає, його бентежать.
У програмі "Є питання" на 24 каналі Максим Бахматов наголосив, що вважає себе не політиком чи чиновником, а ефективним управлінцем. Відтак на період розпалу політичної боротьби через місцеві вибори він взяв паузу.
Читайте також Зеленський – перший президент, який посягнув на "святе", – Бахматов про продаж готелю "Дніпро"
"Коли починаються всі ці політичні історії, я розумію, що це не про роботу, а про словоблуддя та "поливанням лайном" одне одного. Я таким не займаюсь, тому я взяв паузу", – розповів він.
Радник мера Києва зауважив, що погодив це рішення з Віталієм Кличком. І вони домовились, що після цих турбулентних історій політичного сезону з 1 листопада Максим Бахматов повернеться в КМДА. І додав, що згодом він спокійно продовжуватиме розвивати все місто разом з Офісом трансформації.
Віталій Кличко та Максим Бахматов / Фото пресслужба мера Києва
За його словами, для того, щоб це було ефективно, щоб перейти на наступний рівень – рівень стратегічних змін всього КМДА – Бахматову буде потрібно знайти гроші від міжнародних фінансових інституцій. Оскільки наступний етап є дуже дорогим.
Я, як мудрий радник, розумію, що краще меру на сьогодні. І коли ми прийшли, в нього був рейтинг 19%, зараз в нього рейтинг – 44%,
– відзначив Максим Бахматов.
Він вважає, що це велика командна робота, і зараз вони з командою можуть допомагати киянам значно ефективніше.
Також радник мера міста зауважив, що Віталій Кличко – політик, фігура національного масштабу, відтак для нього це логічно і органічно. Натомість сам Бахматов себе вважає керівником, ефективним управлінцем, а не політичним діячем.
Що відомо про Максима Бахматова
Максим Бахматов – підприємець і колишній керівний партнер інноваційного парку UNIT.City .З 2015 по 2017 рік був генеральним директором Національного комплексу "Експоцентр України" (раніше називався ВДНГ – 24 канал).
З 2019 року розпочав працювати у Київській міській держадміністрації та був радником мера Віталія Кличка.
Радник мера Києва розповів, чому пішов з КМДА: відео