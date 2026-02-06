Сім'я місяць вважала його зниклим безвісти: війна обірвала життя 24-річного бійця з Вінниччини

На фронті російсько-української війни поклав своє життя військовий з Вінницької області Максим Годованюк. Він служив у війську ще з грудня 2022 року.

Втім, незадовго до 25 років його життя обірвалося. Трагічну звістку повідомив міський голова Шаргорода Володимир Барецький.

Ким був загиблий захисник?

Максим Годованюк служив оператором БпЛА відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних безпілотних систем.

Близько місяця тому родина Максима отримала повідомлення про те, що він зник безвісти. Нині ж підтвердилася інформація про його загибель.

Солдат Максим Годованюк поклав своє життя в боях на території Донецької області 1 січня 2026 року. Скоро йому мало б виповнитися 25.

Відповідальність та порядність Максима притягували до себе таких самих позитивних та легких на підйом людей. Захисник мав безліч найкращих людських чеснот, був наділений людяністю та мужністю, вмінням бути хорошим другом, сином, братом і найкращим побратимом,

– висловився про воїна мер міста.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава Максиму!

