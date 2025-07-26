Зеленський присвоїв загиблому командиру бригади "Лють" Максиму Казбану звання Героя України
- Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади "Лють" Максиму Казбану, який загинув у ДТП 22 липня.
- Він очолював Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України з вересня 2024 по липень 2025 року і брав участь у військових операціях ЗСУ.
Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максиму Казбану. Військовий загинув у ДТП 22 липня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента від 25 липня.
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Максим Казбан отримав звання Героя України
Максиму Казбану присвоїли звання Героя України посмертно.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України Казбану Максиму Олександровичу – полковнику поліції (посмертно),
– йдеться в указі президента.
Загиблого військового також удостоїли орденом "Золота Зірка".
Максим Казбан очолював Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України з вересня 2024 року по липень 2025-го. Відомо, що військовий брав участь в операціях ЗСУ з 2022 року, зокрема в операції зі знищення російських вертольотів у Чорнобаївці під Херсоном.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Казбана. Вічна пам'ять!
Нагадаємо, Максим Казбан загинув в ДТП на Донеччині 22 липня 2025 року.