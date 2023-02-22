Максимко потребує майже 2 мільйони доларів на лікування: лише сьогодні – суму допомоги подвоять
У маленького Максимка – спінальна м'язова атрофія. Хлопчик мужньо бореться з хворобою. Однак щоб перемогти недугу, йому потрібно 1 890 000 доларів. Рідні просять про допомогу усіх небайдужих.
22 лютого станеться диво
Наразі вдалося зібрати 30% від суми. Важлива – кожна гривня. Особливо 22 лютого 2023 року, адже цього дня зібрану суму – подвоять. Деталі розповів батько хлопчика.
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Вперше за весь час збору, з'явився чарівник, що вирішив допомогти Максиму на шляху до отримання лікування та подвоїти зібрану суму, що надійде лише сьогодні (22 лютого – 24 канал) на рахунки Максимчика,
– розповів тато Максима.
Як допомогти Максимові
Моно банк
5375 4141 0091 4612
Кирик Петро (тато)
Приват банк (нова картка)
5168 7520 1177 7789
Кирик Петро (тато)
Euro
5375 4199 0906 7256
UA973220010000026200327624760
Kyryk Roman (uncle)
US Dollars
5375 4188 1278 2654
UA633220010000026200327628573
Kyryk Roman (uncle)
Гаманець ETH
0x4a633045023F640d8eBa537b3FF26f31f85EA914
Pay Pal
press.una@gmail.com
Максимко бореться з недугою
Коли Максимко народився, лікарі не діагностували у нього жодних хвороб. Водночас після першого дня народження хлопчик раптом не почав ходити. Батьки малюка забили на сполох й почали ходити по лікарях. Спершу медики заспокоювали: усе буде добре й хлопчик ще зробить перші кроки.
Тривалий час дослідження не давали жодних результатів. Аж доки польські лікарі не запропонували пройти тест на СМА. Діагноз Максимку поставили вже після початку повномасштабного вторгнення.
Максимко намагається робити перші кроки. Але те, яким буде майбутнє хлопчика, наразі залежить від кожного з нас.