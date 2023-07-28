"Його рідне селище було окуповане": на фронті загинув медійник та військовий Максим Шварцман

У боях за Україну на Донеччині 15 липня загинув Максим Шварцман. Герой з позивним "Марвел".

Раніше Шварцман працював відеооператором у медіаагентства АСС. Водночас з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав Чернівецької ТрО.

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Герої йдуть, проте назавжди залишаються жити в наших серцях. 15 липня на Донеччині загинув Максим Шварцман. Позивний – "Марвел",

– мовиться у повідомленні.

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Російські загарбники окупували Каланчак – рідне селище Шварцмана. Дозволити окупантам залишатися там герой не міг.

Прощання зі Шварцманом відбудеться 29 липня об 11:00. Траурна церемонія відбудеться на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців.

На війні загинув Андрій Кіріченко

Андрій Кіріченко – чемпіон України з академічного веслування – загинув, обороняючи рідну землю від російських загарбників. Про смерть героя повідомили 21 липня. Відомо, що він загинув 15 липня на Донеччині. У героя залишилося троє синів. Вони пішли слідами батька й також знайшли себе в академічному веслуванні.