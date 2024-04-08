Футболіст і дбайливий старший брат: що відомо про Максима Матерухіна, який загинув у Києві

У неділю 7 квітня сталася трагедія в павільйоні верхньої станції київського фунікулеру. Там правоохоронець штовхнув підлітка, той упав, пробив головою скло і помер від рани. Уламки скла зачепили сонну артерію. Журналісти з'ясували, ким був загиблий 16-річний Максим Матерухін.

У прокуратурі повідомили, що підозрюваним є військовий Управління державної охорони України Артем Косов. Йому 30 років, у момент сварки з підлітком він був напідпитку.

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Що відомо про загиблого хлопця

Максим Матерухін захоплювався спортом. Раніше він був у футбольній школі "Зміна Оболонь", потім займався у футбольному клубі "Чайка" у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Також хлопець учився в десятому класі київської школи №36 – там, де вчилася його мама Ірина.

Сім'я Матерухіних живе у Голосіївському районі. Як розповіла журналістам знайома родини, родина дуже дружня. В них двоє дітей – Максим і його молодший брат Данило, якому десять років. Хлопці були дуже близькі, а мати весь час присвячувала дітям.

Коли народився Данило, Максим якраз пішов у перший клас. У школу його проводжали батьки і зовсім маленький братик. Як він зараз переживе втрату Максима, навіть не знаю. Щоразу, коли в Києві звучить сирена, Ірина з дітьми спускалася в укриття. Як могло статися таке горе? Коли стало відомо про трагедію, я не могла повірити, що це трапилося з Максимом,

– говорить жінка.



Ірина Матерухіна з Максимом і Данилом / Фото з її соцмереж

Чому стався конфлікт на верхній станції фунікулеру

У 2021 році на Максима вже нападали неподалік від будинку. Тоді п'яний 50-річний чоловік зламав хлопчику ніс.

У футбольному клубі Максима говорять, що сварка стосувалася теми армії. Мовляв, Артем Косов запитував підлітка, чи готовий той віддати борг Батьківщині. Максим відповів, що готовий, але чоловік усе одно штовхнув хлопця.

"У фунікулері під час підйому у вагоні між п'яним майстром-сержантом Управління державної охорони та неповнолітнім Максимом Матерухіним виник словесний конфлікт на тему служби в армії. Коли всі вийшли з вагона на верхній станції, п'яний чоловік накинувся на Максима, штовхнув його на сходи вниз, сам втратив рівновагу і впав на підлітка. В результаті Максим головою розбив вікно, уламки скла порізали йому шию та сонну артерію. У стані афекту підліток зумів піднятися і пройти кілька щаблів, після цього він упав і ще до приїзду швидкої допомоги помер", – повідомили в поліції.

Утім, правоохоронець намагався допомогти хлопцеві, просив джгут у працівників фунікулера, та було вже запізно. Опору поліції він не чинив.