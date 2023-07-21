Екснардеп Микитась вийшов із СІЗО: "відпросився" у суді за сімейними обставинами

21 липня у Вищому антикорсуді відбулось чергове засідання у справі екснардепа Максима Микитася щодо ймовірної пропозиції хабаря меру Дніпра. Ймовірно, Микитась вийшов із СІЗО ще декілька днів тому.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції", там звернули увагу на те, що на сьогоднішньому засіданні суду не було працівників конвою. Зазначають, що заставу за екснардепа внесли ще минулих вихідних. 11 липня ВАКС продовжив Микитасю тримання під вартою до 8 вересня, але зменшив заставу із 40 до 20 мільйона гривень.

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За сімейними обставинами: екснардепа відпустили на 6 днів

Під час засідання екснардеп попросив суддів дозволити йому з 2 по 7 серпня поїхати в Івано-Франківську і Львівську область за сімейними обставинами.

Прокурор САП не заперечував, але тільки в тому разі, якщо це не перешкодить судовому розгляду.

В результаті судді протокольною ухвалою дали дозвіл Микитасю покинути Київ на 6 днів.

Заставу "збили" з 260 мільйонів до 20 мільйонів

Наступне засідання у цій справі призначили на 4 серпня. Обвинувачений обіцяв взяти участь у засіданні через відеозв'язок, а 7 серпня прибути на засідання в приміщення суду.

У жовтні слідчий суддя призначив Микитасю заставу у 260 мільйонів гривень, але апеляція зменшила її до 100 мільйонів гривень. Згодом заставу знову зменшили, цього разу до 85 мільйонів гривень, потім ще – до 80 мільйонів, згодом до 40 мільйонів гривень і останнього разу до 20 мільйонів гривень.

У Центрі протидії корупції зазначили, що у них немає даних про те, хто вніс заставу: Микитась особисто чи хтось інший як заставодавець.

Хоча навряд чи кошти міг внести сам обвинувачений, адже раніше його захист заявляв, що у Микитася немає "ні 10, ні 5, ні навіть 3 мільйонів гривень",

– ідеться у повідомленні.

Розслідувачі зазначають, що мають надію, що повторення історії "аля Трубіцин", який скористався листом від ГУР та покинув територію України, – не станеться. Однак, звертають увагу, що дещо спільне у Трубіцина і Микитася є. Обидва свого часу тісно спілкувалися із нинішнім заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим.

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