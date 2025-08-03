Ймовірно, на фронті 20-річний Максим Нагорний. Боєць зник безвісти під Покровськом ще 19 липня, а нещодавно його тіло доставили до моргу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на наречену воїна Наталю Сюйву та його сестру Іванку.

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Що відомо про можливу загибель Максима Нагорного?

Наприкінці липня сестра військовослужбовця повідомила, що 20-річний Максим Нагорний, боєць 3 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан", зник безвісти під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.

Вже 1 серпня його наречена Наталя заявила, що тіло Максима доправили до моргу в місті Кам’янське. Разом із його сестрою вона вирушила на упізнання.

Максим Нагорний / Фото Наталі Сюйви

Втім, побачити тіло їм не дозволили. Це пояснили тим, що воно понад 10 днів пролежало на відкритому сонці в зоні бойових дій. Натомість їм показали фото руки із татуюваннями, а також браслета і ланцюжка.

У морзі вони здали зразки ДНК для підтвердження загибелі Максима, але, за їхніми словами, їм сказали, що цього недостатньо, адже потрібен родич чоловічої статі – інакше тіло повернуть не раніше, ніж за пів року.

Наталя зазначає, що Максим був сиротою та не мав родичів чоловічої статі. Після цього жінки звернулися до поліції в Луцьку – рідному місті воїна. Та замість допомоги їх перенаправили до військкомату.

Ми не знаємо, як повернути тіло нашої рідної людини додому. Не знаємо, як поховати героя, який поклав життя за свою країну,

– написала Наталя.

Рідні захисника звернулися до Волинської служби новин із проханням надати розголосу історії, щоб пришвидшити повернення тіла загиблого воїна додому.

Що відомо про Максима Нагорного?

Максим Нагорний пішов добровольцем до війська у 18 років. Він брав участь у боях на Куп’янському напрямку, де зазнав поранення. Хлопець став відомим після того, коли після російського обстрілу у бліндажі написав заповіт. Цей текст згодом опублікувала "Українська правда".

У своєму заповіті він писав, що, якщо йому доведеться загинути, то хай це буде заради того, щоб в Україні зникли дитячі притулки, а кожна дитина зростала в люблячій і щасливій родині.

28 червня 2023 року, у день річниці ухвалення Конституції України, президент Володимир Зеленський процитував уривок із заповіту під час свого виступу у Верховній Раді.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо що в російському полоні загинув Віталій Фокін з Волині. Він перебував у неволі з травня 2022 року.