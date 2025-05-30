Загинув під час мінометного обстрілу: у Вінниці в останню путь провели Максима Нагорного

У боях за Україну загинув 44-річний вінничанин Максим Нагорний. Його життя обірвалося поблизу селища Бурлацьке на Донеччині під час мінометного обстрілу

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вінницьку міську раду.

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Що відомо про полеглого Максима Нагорного

Зазначається, що Максим Нагорний воював у лавах 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Він мав звання молодший сержант і обороняв нашу країну на Донеччині.

Максим був вправним стрільцем, мав навички й тактичної медицини, які не раз ставали у нагоді при порятунку життів. На жаль, у тому трагічному бою, внаслідок ворожого мінометного обстрілу, він зазнав важких поранень, які виявилися несумісними із життям,

– розповів батько захисника, Микола.

Максим народився 11 червня 1980 року у Вінниці. Закінчив школу №27, здобув фах інженера-будівельника у Вінницькому будівельному технікумі та ВНТУ. Тривалий час працював головним спеціалістом у виробничо-технічному відділі управління капітального будівництва Вінницької ОДА.

Його силами, зокрема, було реконструйовано Вінницьку обласну наукову бібліотеку ім. В. Отамановського, спеціалізований будинок дитини та низку інших об'єктів в регіоні. Згодом Максим кілька разів міняв спеціальність, але не відходив від спорудження та декорування будівель.

Максим Нагорний загинув під час мінометного обстрілу / фото Вінницька міська рада

Рідні згадують Максима Нагорного як турботливого батька, відданого сина та надійного друга.

"Ті, хто його знали, скажуть, що він передусім дбав про інших, хотів, щоб усім було добре. Він для цього не шкодував сил, не пошкодував і власного життя", – розповів батько військового.

Церемонія прощання з Героєм відбулася в колонній залі ритуального центру "Реквієм" та у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Поховали Максима Нагорного на кладовищі у Вінницьких Хуторах поруч з могилою його матері.

До речі, днями біля Костянтинівки, що на Донеччині, загинув захисник з Полтавської області Валерій Стешенко. Життя захисника обірвав ворожий дрон.