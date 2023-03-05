Донечка ніколи не побачить тата: на Чернігівщині поховали прикордонника Максима Свириденка

На Чернігівщині попрощалися з українським прикордонником Максимом Свириденком. Захисника вважали зниклим безвісти майже рік.

Загибель Максима підтвердилась 28 лютого цього року, коли відбувся обмін тілами. Як виявилось, чоловік загинув 15 березня 2022 року.

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Що відомо про воїна

З березня 2022 року Максим Свириденко вважався зниклим безвісти. 28 лютого 2023-го під час обміну тілами підтвердилася його загибель.

На своє останнє бойове завдання Максим вирушив із побратимами 15 березня 2022 року. Тоді прикордонники прийняли нерівний бій із диверсійними групами ворога на околиці Чернігова.

Рідні сподівалися, що Максим живий, і шукали його у списках на обмін полоненими. За цей час у захисника народилася донечка Віра, яка вже ніколи не побачить тата…

приносить співчуття родині та близьким загиблого Героя.

На Чернігівщині попрощалися з прикордонником Максимом Свириденком / фото ДПСУ

Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

3 березня вдалося повернути додому тіла ще 17 загиблих оборонців України. Рідні зможуть гідно їх поховати.

Загалом з окупованих територій вже вдалося повернути тіла 1 426 захисників України.

Нагадаємо, що 16 лютого з полону повернули 101 українця – 100 військових та 1 цивільного. Серед них були оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Також – захисники Бучі, Херсона та Лимана.

Окрім цього, 4 лютого додому повернулись 116 українських воїнів. 87 воїнів були із ЗСУ, 8 бійців – ТрО, 7 героїв з Нацгвардії, 6 – з Нацполіції, 5 – з ДПСУ, 2 – з ВМС, 1 – з ДСНС.