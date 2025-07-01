Ексрадника та екссекретаря Чернишова у справі про корупцію залишили під вартою

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним запобіжний захід для колишнього радника міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова – Максима Горбатюка.

Без змін залишили й ухвалу щодо запобіжного заходу для колишнього державного секретаря Василя Володіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Апеляційну палату ВАКС.

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Які деталі відомі

Запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства розвитку громад та територій Василю Володіну залишили без змін у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 20 мільйонів гривень.

Водночас судді Олег Павлишин, Андрій Никифоров та Даниїл Чорненький відмовили у задоволенні апеляції. Заставу у 25 мільйонів гривень, яку передбачено як альтернативу арешту, наразі не було внесено.

Таким чином Максим Горбатюк досі перебуває під вартою. У разі внесення коштів він буде зобов’язаний з’являтися на виклики суду, прокурора й детективів, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Також йому заборонено контактувати із фігурантами справи, зокрема з міністром Олексієм Чернишовим. Відомо, що експосадовець повинен здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Зазначимо, за версією слідства, Олексій Чернишов разом із п’ятьма спільниками причетний до корупційної схеми з отриманням хабарів і зловживанням службовим становищем при виділенні землі в Києві під забудову.

Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють посадовця в тому, що він разом з колегами мав відношення до незаконного отримання земельної ділянки у Києві, що призвело б до втрати державою нерухомості на суму понад 1 мільярд гривень.