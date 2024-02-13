Максимальний стрес, – керівник спецпідрозділу ГУР розповів про операції за участю Буданова

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто бере участь в операціях на землі і на воді. Водночас для самих українських розвідників це додатковий стрес.

Про це розповів розвідник Тимур, який очолює спеціальний підрозділ "Тимура" ГУР МО.

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"Для нас – це максимальний стрес. Ми дуже стараємося обходити фізичну присутність Кирила Олексійовича, щоб він не приїжджав у квадрат, де ми перебуваємо. Тому що це дуже високий ризик", – зазначив розвідник.

Водночас він наголосив, що його командир, тобто Кирило Буданов – бойовий.

"Йому хочеться бути поруч на наших операціях. Тому було декілька операцій, де Кирило Олексійович ішов поруч із нами", – зізнався Тимур.

У яких операціях брав участь Буданов

Розвідник зазначив, що не може розкрити деталей операцій, але Буданов був разом з підрозділами ГУР під час операцій як на землі, так і на воді.

"Не знаю, як правильно сказати: якщо відповім, що це було не на воді, то це неправда. Якщо скажу, що було тільки на землі, також буде неправда. Це було і на землі, і на воді. Але прямо відповідати не можу з міркувань його безпеки", – зазначив воїн пообіцявши розповісти деталі після закінчення війни.

Тимур також пригадав, що в одній з операцій його підрозділ взяв у полон 19 росіян. Тоді переговори з росіянами вів особисто Буданов.

За його словами, Буданов взяв рацію, представився, хто він і спокійно все пояснив. Розвідник припустив, що це теж мало вплив на росіян. Що саме очільник української розвідки веде з ними перемовини, що українська сторона дотримає свого слова.

"Він розповів, як все буде проходити далі і з якою швидкістю буде відбуватися їхня здача в полон. У них тоді була така ситуація, що їм справді було краще здатися", – сказав Тимур.

Буданов став Героєм України

8 лютого президент Володимир Зеленський надав Кирилу Буданову звання Героя України. Разом із присвоєнням звання очільнику ГУР вручили орден "Золота Зірка" за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу.

До слова, раніше представник розвідки Андрій Юсов розповідав, що Буданов з 2014 року пережив понад 10 замахів на своє життя. За його словами, до спроб вбити Буданова можна віднести й авіаційно-ракетний удар.