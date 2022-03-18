Максимально аналізуємо ситуацію, авіаудар у фокусі влади, – Садовий про обстріл Львова

З акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 18 березня, на Львів полетіли 6 крилатих ракет.

Проте завдяки системі протиповітряної оборони частину ракет було збито. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.

До теми Перша атака, що всіх стривожила, була ще 24 лютого, – Садовий про обстріли Львова

Я щиро дякую військовим, які із честю виконують свій обов’язок,

– сказав Садовий.

За його словами, цей авіаудар є у фокусі уваги керівництва нашої держави, тому влада максимально сьогодні аналізує цю ситуацію та буде робити наступні кроки. Найголовніше те, що сьогодні жертв внаслідок авіаудару немає.

Я впевнений, що ми з честю вийдемо з будь-якої проблеми, яку нам створить окупант. Бо в нас немає альтернативи. В нас тільки перемога,

– сказав Садовий.

Сьогодні вже було проведено огляд моста поруч з авіаударом, щоб зрозуміти, чи не зазнав він руйнувань від ударної хвилі, але, за словами мера Львова, із ним все гаразд, його функціонування продовжується.

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