Мала проблеми з законом: що відомо про бабусю скаліченого хлопчика з Черкас

Бабусю хлопчика з Черкас, який під час перебування в неї тяжко постраждав, кілька разів оголошували в розшук. Ймовірно, вона могла бути пов'язана з грабежем, що поєднаний з насильством.

ЗМІ, посилаючись на власні джерела, пишуть, що за 51-річною жінкою тягнеться довгий кримінальний шлейф. Стверджують, що її звати Вікторія Лясова.

До теми Моторошний випадок з хлопчиком на Черкащині: бабусі дитини оголосили про підозру

Жінка нібито фігурує у кількох справах

Прийомна бабуся начебто є фігуранткою кількох справ. Місцеві жителі розповіли, що вона багато років уникала відповідальності.

З 2013 по 2015 рік відкрили 4 кримінальні провадження, де фігурували Лясови. Місцеві скаржаться на собак, які розводила сім'я. Тварини нібито неодноразово нападали на сусідів.

Що відомо про напади собак

Переконують, що у 2015 році 4 середньоазійські вівчарки Лясових покусали маму маленької дитини, яка йшла на роботу через парк. Алабаї начебто накинулися на неї, але жінку врятував охоронець парку. Після цього їй довелось робити операцію.

Перед цим собаки покусали сусіда Лясових. Суд оштрафував власників та ухвалив конфіскувати вихованців, проте виконавча служба не могла цього зробити. Бабусю оголошували в розшук За інформацією видання, Лясову кілька разів оголошували в розшук. У 2017 році нібито через умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження. У 2019 суд Черкас постановив оголосити в розшук жінку через ймовірний грабіж, поєднаний із насильством. У Єдиному реєстрі судових рішень є інформація, що у вересні 2020 року суд задовольнив клопотання адвоката постраждалої від Лясової людини. Тобто дозволили затримати обвинувачену, щоб розглянути кримінальне провадження.

Ухвала була останньою у справі. Ймовірно, жінку так і "не знайшли". Проте сусіди запевняють, що потім ще неодноразово телефонували у поліцію.

Реакції на наші слова не було,

– сказав сусід сім'ї.

Ситуація з онуком Лясової: що відомо