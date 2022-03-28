Мала Рогань зачищена від окупантів, – у Харківській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ

ЗСУ продовжують активно ліквідовувати російських окупантів на Харківщині. Село Мала Рогань вдалося повністю звільнити від ворожих солдат.

Українські герої на Харківщині по деяких напрямках пішли у контрнаступ. ЗСУ успішно проганяють ворога з українських земель.

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Звільнення Малої Рогані

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, село Мала Рогань повністю очищене від окупантів. Також триває звільнення Вільхівки від ворожих солдатів. ЗСУ женуть окупантів до кордону.

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