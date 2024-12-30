Бійці "Тайфуну" приміряли архетипічні образи героїв Маланки напередодні Нового року

У переддень 2025 Нового року бійці Окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" відтворили традицію української Маланки. Вони приміряли архетипічні маски та костюми, що стали частиною святкування цього особливого свята.

Про це розповідає 24 Канал. До слова, Маланка – це не лише ряжене дійство, але й глибока народна традиція, що допомагає відганяти темні сили та приносить надію на новий рік.

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Бійці "Тайфуну" в образах Маланки

Бійці "Тайфуну" своєю відвагою та рішучістю продовжують боротьбу зі злом, як на фронті, так і в святковій обрядовості.

За традицією, коли закінчується старий рік і починається новий, світ стає вразливим до темних сил, тому маланкарі одягають маски, щоб сплутати зло та захистити себе і своїх близьких.

У бійців "Тайфуну" маски злих персонажів, таких як чорт та лихвар, стали символом їхньої боротьби з реальним злом на передовій.

Бійці "Тайфуну" продовжують народні звичаї / фото Даня Привіт

Однак Маланка – це не лише ритуал захисту. Маски дають можливість тимчасово відкинути соціальні ролі та поглянути на себе справжніх. Оточення не знає, хто ховається під маскою, і це дозволяє зняти внутрішню напругу, на деякий час забути про буденний світ.

Проєкт "Коза-Маланка" допоміг кожному воїну на фото підібрати образи, що відображають їхню внутрішню сутність. У костюмах від Пана, Ворожки, Діда, Чорта, Лихваря та Лікаря кожен воїн знайшов частину свого "Я".

Проте не можна забувати, що військова форма залишилася важливою частиною їхнього образу, адже саме вона є незмінною сутністю кожного бійця.

Це поєднання сучасної військової реальності і народної традиції додає святкуванню Маланки нового, глибшого сенсу, що зберігає національну ідентичність навіть в умовах війни.

