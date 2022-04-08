"Маленька дівчинка стікала кров'ю": свідок обстрілу Краматорська розповів про жахливий вибух

Окупанти вдарили "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, які очікували на евакуацію. Цей момент був просто жахливим, адже люди не розуміли, що відбувається.

Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент, який став свідком обстрілу у Краматорську.

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За його словами, відбувся сильний вибух і від нього усе почало розлітатися.

Я перебував на вулиці й почало сипатися з вікон усе, що можна. Що тут коїться – просто жах,

– зазначив очевидець.

Журналіст також розповів, що під час усіх цих подій на території вокзалу помітив дитину, яка постраждала від ракетного удару.

"Була дівчинка, вона дуже плакала, вона стікала кров'ю. Це жахливо, тому що не можна було нічого прикласти. Торкатися рани теж не можна", – розповів свідок.

Внаслідок ракетного удару у Краматорську загинули 27 людей , двоє з яких – діти. Ще приблизно 100 осіб отримали поранення.

Журналіст також зауважив, що після ракетного удару окупантів українські рятувальники, поліцейські та медики спрацювали дуже оперативно.

"Приблизно за 10 хвилин людей вивели у безпечні місця і забрали тих, кого ще можна було врятувати", – додав кореспондент.

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