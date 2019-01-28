Світоліна та Ястремська відмовилися виступати за збірну України на Кубку Федерацій
Перша ракетка України Еліна Світоліна, а також третя ракетка нашої країни Даяна Ястремська, відмовилися виступати за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі.
Про це повідомляє прес-служба Федерації тенісу України.
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Про участь тенісисток в матчах Першої групи Євро-Африканської зони було домовлено заздалегідь, однак ні Світоліна, ні Ястремська не зіграють в Польщі. Причиною є нові фінансові умови, які висунув агент тенісисток Стефан Гуров.
"Всі гравці отримують призові від Федерації тенісу України за участь в Кубку Девіса і Кубку Федерації. Розмір цієї винагороди відомий гравцям перед початком кожного сезону і базується на їх поточному рейтингу. Також розмір цієї винагороди визначається можливостями бюджету Федерації", – повідомили у ФТУ.
Сподіваємося на зміну ставлення українських тенісисток до виступів за національну збірну команду України. Вважаємо, що участь в матчах за збірну команди своєї Батьківщини має в першу чергу грунтуватися на патріотизмі, самовідданості і повазі до спортивної честі України,
– зазначається в заяві ФТУ.
Таким чином, за збірну України виступлять Леся Цуренко, Марта Костюк і Надія Кіченок, а Світоліну і Ястремську замінить Катерина Козлова.
Матчі групи В у Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації пройдуть з 6-го по 9 лютого в місті Зелена Гура.