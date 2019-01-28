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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Світоліна та Ястремська відмовилися виступати за збірну України на Кубку Федерацій

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      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

      Перша ракетка України Еліна Світоліна, а також третя ракетка нашої країни Даяна Ястремська, відмовилися виступати за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі.

      Про це повідомляє прес-служба Федерації тенісу України.

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      Про участь тенісисток в матчах Першої групи Євро-Африканської зони було домовлено заздалегідь, однак ні Світоліна, ні Ястремська не зіграють в Польщі. Причиною є нові фінансові умови, які висунув агент тенісисток Стефан Гуров.

      "Всі гравці отримують призові від Федерації тенісу України за участь в Кубку Девіса і Кубку Федерації. Розмір цієї винагороди відомий гравцям перед початком кожного сезону і базується на їх поточному рейтингу. Також розмір цієї винагороди визначається можливостями бюджету Федерації", – повідомили у ФТУ.

      Сподіваємося на зміну ставлення українських тенісисток до виступів за національну збірну команду України. Вважаємо, що участь в матчах за збірну команди своєї Батьківщини має в першу чергу грунтуватися на патріотизмі, самовідданості і повазі до спортивної честі України,
      – зазначається в заяві ФТУ.

      Таким чином, за збірну України виступлять Леся Цуренко, Марта Костюк і Надія Кіченок, а Світоліну і Ястремську замінить Катерина Козлова.

      Матчі групи В у Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації пройдуть з 6-го по 9 лютого в місті Зелена Гура.

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      Теги: Спорт Теніс Нагороди Марта Костюк Леся Цуренко Еліна Світоліна Даяна Ястремська
      Джерело: 24 Канал
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