Маленький хлопчик не хоче прощатися із татом-поліцейським: відео, що може розбити серце

Через війну багато сімей розділилось. Матері із дітьми вимушені залишати небезпечні території, тоді як багато чоловіків залишаються захищати наші землі.

Тепер у мережі поширився ролик, як хлопчик не хоче прощатися із татом. Його поширив один із американських телеканалів, передає 24 канал.

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Кажуть, що це відео може знову розбити вам серце. На ньому маленький хлопчик не хоче прощатися із батьком, який працює у поліції. Правоохоронець не буде евакуйовуватись із сім'єю з Ірпеня.

Однак малюк не дає батькові себе обійняти, бо розуміє, що він прощається із ним.

Будуть прокляті Росія та росіяни, які підтримують цю війну. За те, що змусили розділитися сім'ї,

– написав під відео нардеп Олексій Гончаренко.

Маленький хлопчик не хоче прощатися із татом: дивіться відео