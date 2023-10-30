Маленький син приніс воду татові, що втратив обидві руки на фронті: зворушливі кадри

Українців у мережі розчулило відео з пораненим військовим і його сином. Так, на кадрах маленький хлопчик підніс своєму батьку стакан із водою.

Поранений військовий втратив обидві руки, воюючи проти агресора на фронті. Наразі він проходить лікування, передає 24 Канал.

До теми У Черкасах попрощалися з військовим, син якого мітингував та просив гроші на ЗСУ

Хлопчик підніс пораненому татові воду

На відео, яке, ймовірно, було зняте у реабілітаційному центрі чи медичному закладі, з'явився хлопчик, що, стиснувши руками пластиковий стаканчик із соломинкою, підніс його своєму батькові. Як виявилося чоловік втратив обидві руки під час боїв з агресором, тому охоче прийняв допомогу свого сина.

Син підніс татові, який втратив руки на фронті, воду: дивіться відео

Згодом військовий сьорбнув воду з соломинки й покивав головою, показавши, що йому було смачно. Він також подякував своєму сину за прояв турботи.

У коментарях під дописом користувачі мережі висловлювали свою підтримку українському захиснику, бажали йому здоров'я та швидкого поборення всіх негараздів. Українці також захоплювалися любов'ю та турботою, яку проявив маленький хлопчик до свого батька.

У Черкасах помер військовий, син якого просив гроші на ЗСУ